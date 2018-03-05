Коболев собирается оспорить в суде штраф на 8 млрд грн

Глава Нафтогаза собирается судиться с ГФС из-за штрафа в 8 млрд грн

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 млрд грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает Экономическая правда.



"НАК Нафтогаз Украины собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - отмечает пресс-служба компании.



2 марта Коболев сообщил, что Энергетическая таможня ГФС уведомила его о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.



В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

"Реальная причина - отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром", - написал Коболев.



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