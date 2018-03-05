 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.48  26.83   EUR:  32.40  33.07
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Коболев собирается оспорить в суде штраф на 8 млрд грн

05.03.2018 10:28
Глава Нафтогаза собирается судиться с ГФС из-за штрафа в 8 млрд грн
Андрей Коболев

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 млрд грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает Экономическая правда.

"НАК Нафтогаз Украины собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - отмечает пресс-служба компании.

2 марта Коболев сообщил, что Энергетическая таможня ГФС уведомила его о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.

В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".

"Реальная причина - отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром", - написал Коболев.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров