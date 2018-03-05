Коболев собирается оспорить в суде штраф на 8 млрд грн
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев собирается судиться с Государственной фискальной службой по штрафу на 8 млрд грн за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает Экономическая правда.
"НАК Нафтогаз Украины собирается обжаловать решение о применении штрафов в суде и обойти этап рассмотрения в Государственной фискальной службе", - отмечает пресс-служба компании.
2 марта Коболев сообщил, что Энергетическая таможня ГФС уведомила его о наложении двух персональных штрафов на сумму 7 млрд грн и 1,3 млрд грн.
В основании штрафов указано - "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов".
"Реальная причина - отказ Нафтогаза оформлять и оплачивать природный газ, который Газпром контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает Газпром", - написал Коболев.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Коболев собирается оспорить в суде штраф на 8 млрд грн 10:28
- Минсоцполитики предлагает ввести отчисления ЕСВ со всей зарплаты 14:45
- НБУ повысил лимит вывода дивидендов за границу 14:30
- Суд снова отказался отстранять главу Госаудитслужбы 18:24
- Давид де Ротшильд покинет пост управляющего Rothschild&Co. 13:10
-
10752
-
2147
-
1417
-
1188
-
16