ГФС насчитала в Украине 742 миллионера

742 украинца задекларировали доход свыше 1 млн грн

Доходы за 2017 год в размере свыше 1 млн грн на 6 марта задекларировали 742 человека. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).



"По состоянию на 01.03.2018 гражданами представлено почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет ГФС.



Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.



Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц учтено по Киеву - 291 человек, или 40 процентов от общего количества.



Гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно с налога на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн грн и военного сбора - 31 млн грн.



Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тыс. граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме - 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49%, больше, чем за прошлый год.



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