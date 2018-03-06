ГФС насчитала в Украине 742 миллионера
Доходы за 2017 год в размере свыше 1 млн грн на 6 марта задекларировали 742 человека. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).
"По состоянию на 01.03.2018 гражданами представлено почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37%, больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточняет ГФС.
Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.
Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Наибольшее количество таких лиц учтено по Киеву - 291 человек, или 40 процентов от общего количества.
Гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно с налога на доходы физических лиц в сумме 191,4 млн грн и военного сбора - 31 млн грн.
Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тыс. граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме - 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49%, больше, чем за прошлый год.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
10973
-
2192
-
1459
-
1294
-
1205