В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев

В ежегодном рейтинге миллиардеров от Forbes значатся: Ахметов, Жеваго, Косюк, Пинчук, Боголюбов, Коломойский и Новинский

Фото: Pixabay

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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