"Волк с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестфонда

Фильм "Волк с Уолл-стрит" снимался на деньги, украденные из малазийского инвестфонда, утверждают власти США

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" согласился заплатить $60 млн для урегулирования претензий по поводу источников финансирования картины. Его подозревают в использовании с этой целью денег, похищенных из государственного инвестфонда Малайзии, сообщает Bloomberg.



Разбирательство Министерством юстиции США и компанией Red Granite Pictures, сооснователем которой является Риза Азиз (пасынок премьер-министра Малайзии Наджиба Разака), также охватывает претензии США на конфискацию прав продюсера на фильмы "Папочка дома" и "Тупой и еще тупее-2".



Жалоба на фильм Мартина Скорсезе 2013 года - одна из более чем двадцати исков о конфискации активов в размере $1,7 млрд. Эти активы, как утверждается, были приобретены с помощью денег, украденных у фонда Malaysia Development Активы включают в себя особняки в Беверли-Хиллз, виллы в Нью-Йорке, ювелирные изделия и произведения искусства.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



