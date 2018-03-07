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"Волк с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестфонда

07.03.2018 14:35
Фильм "Волк с Уолл-стрит" снимался на деньги, украденные из малазийского инвестфонда, утверждают власти США
Фото: скриншот видео

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" согласился заплатить $60 млн для урегулирования претензий по поводу источников финансирования картины. Его подозревают в использовании с этой целью денег, похищенных из государственного инвестфонда Малайзии, сообщает Bloomberg.

Разбирательство Министерством юстиции США и компанией Red Granite Pictures, сооснователем которой является Риза Азиз (пасынок премьер-министра Малайзии Наджиба Разака), также охватывает претензии США на конфискацию прав продюсера на фильмы "Папочка дома" и "Тупой и еще тупее-2".

Жалоба на фильм Мартина Скорсезе 2013 года - одна из более чем двадцати исков о конфискации активов в размере $1,7 млрд. Эти активы, как утверждается, были приобретены с помощью денег, украденных у фонда Malaysia Development Активы включают в себя особняки в Беверли-Хиллз, виллы в Нью-Йорке, ювелирные изделия и произведения искусства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США
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