Данилюк в прошлом году получил 580 тысяч грн зарплаты

Министр финансов отчитался о доходах за 2017 год

Министр финансов Александр Данилюк в 2017 году получил 579,81 тыс. грн зарплаты. Это следует из его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.



Также глава Минфина задекларировал $115 тыс. и 12 тыс. фунтов наличных и свыше $88 тыс. общей собственности с женой Ольгой, которые хранятся на ее банковских счетах, а также $3,5 тыс. на собственном счете.



Супруга министра финансов в прошлом году заработала менее 37 тыс. грн.



У министра задекларирован в общей собственности жилой дом общей площадью 290 кв. метров и земельный участок в Вишенках Бориспольского района Киевской области, а также автомобиль BMW X5 2008 года выпуска.



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