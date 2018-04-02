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Данилюк в прошлом году получил 580 тысяч грн зарплаты

02.04.2018 11:55
Министр финансов отчитался о доходах за 2017 год
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Александр Данилюк в 2017 году получил 579,81 тыс. грн зарплаты. Это следует из его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также глава Минфина задекларировал $115 тыс. и 12 тыс. фунтов наличных и свыше $88 тыс. общей собственности с женой Ольгой, которые хранятся на ее банковских счетах, а также $3,5 тыс. на собственном счете.

Супруга министра финансов в прошлом году заработала менее 37 тыс. грн.

У министра задекларирован в общей собственности жилой дом общей площадью 290 кв. метров и земельный участок в Вишенках Бориспольского района Киевской области, а также автомобиль BMW X5 2008 года выпуска.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Данилюк
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