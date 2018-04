Хакеры украли данные владельцев 5 млн банковских карт

Из-за утечки информации в магазинах корпорации Hudson's Bay хакеры получили доступ к данным владельцев пяти миллионов банковских карт

Хакеры в США похитили данные о владельцах пяти миллионов банковских карт. Как сообщает AP, злоумышленники выставили информацию о 125 тысячах карт на продажу.



Ранее эта группа хакеров занималась взломом систем ресторанов и гостиниц.



Данные владельцев карт они получили из-за утечки информации в магазинах компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord&Taylor.



Там признали недоработки в платежной системе и заверили, что принимают меры для предотвращения подобных ситуаций.



Корпорация Hudson's Bay, которая владеет розничными этими сетями, отказалась определить, сколько магазинов пострадали.



