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Хакеры украли данные владельцев 5 млн банковских карт

02.04.2018 13:55
Из-за утечки информации в магазинах корпорации Hudson's Bay хакеры получили доступ к данным владельцев пяти миллионов банковских карт
Фото: Pixabay

Хакеры в США похитили данные о владельцах пяти миллионов банковских карт. Как сообщает AP, злоумышленники выставили информацию о 125 тысячах карт на продажу.

Ранее эта группа хакеров занималась взломом систем ресторанов и гостиниц.

Данные владельцев карт они получили из-за утечки информации в магазинах компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord&Taylor.

Там признали недоработки в платежной системе и заверили, что принимают меры для предотвращения подобных ситуаций.

Корпорация Hudson's Bay, которая владеет розничными этими сетями, отказалась определить, сколько магазинов пострадали.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, США
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