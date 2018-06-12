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12.06.2018, 11:20

37% граждан Украины не имеют счета в банке - глава НБУ

37% граждан Украины не имеют счета в банке - глава НБУ

Яков Смолий назвал недостаточным уровень финансовой инклюзии в Украине

37% граждан Украины не имеют ни одного открытого банковского счета. Об этом рассказал председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, пишет FinClub.

"В 2011 году среди взрослого населения Украины 41% жителей имел хотя бы один банковский счет. За шесть лет, то есть в 2017 году, этот показатель вырос и составляет уже 63%", - уточнил Смолий. Он отметил, что этот показатель недостаточный, так как 37% граждан не имеют счетов в финучреждениях.

В качестве примера он привел показатели таких стран как Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерланды (100%), Дания (100%), где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности граждан.

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Теги: банк, депозит, НБУ, Яков Смолий
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