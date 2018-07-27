Криштиану Роналду приговорен к двум годам тюрьмы

За уклонение от уплаты налогов Роналду приговорен к двум годам тюрьмы, которые заменили условным сроком

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Футболист сборной Португалии, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приговорен к двум годам лишения свободы, но за решетку не попадет. Об этом пишет El Mundo.

Роналду обвиняли в уклонении от уплаты налогов при помощи бизнес-структуры. Однако он заключил сделку с налоговым агентством Испании, признал себя виновным и согласился выплатить €19 млн штрафа.

Благодаря этому Криш получит только условный срок.

Ранее сообщалось, что португалец сыграет свой первый матч за "Ювентус" ориентировочно 12 августа.

10 июля стало известно, что мадридский "Реал" договорился с "Юве" о трансфере Роналду. 33-летний нападающий проведет в туринском клубе девять лет. Его зарплата составит €30 млн в год.

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