Минсоцполитики сообщило о росте доходов украинцев

Номинальные доходы украинцев в первом квартале выросли на 24% по сравнению с прошлым годом

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Номинальные доходы украинцев в первом квартале составили 657,9 млрд грн. Это на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство социальной политики.

Имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 25%, а реальный, определенный с учетом ценового фактора, – на 10%.

Доход в расчете на одного человека в I квартале текущего года составлял 11,37 тыс. грн, что на 32,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По данным министерства, коэффициент соотношения между самым высоким и самым низким уровнями заработной платы по видам экономической деятельности в июне 2018 года составлял 6,6 (у работников авиационного транспорта – 34,33 тыс. Грн, или 375,6% к среднему уровню по экономике; у работников, занятых почтовой и курьерской деятельностью – 5,18 тыс. грн, или 56,7% к среднему уровню по экономике).

На региональном уровне самая низкая заработная плата в мае 2018 года была у работников Черниговской области – 7,34 тыс. грн (80,3% к среднему уровню по экономике), а самая высокая – у работников Донецкой области – 9,77 тыс. грн (106,9%), в Киеве – 13,55 тыс. грн (148,3%).

Индекс реальной заработной платы в июне 2018 года до мая 2018 года составил 104,8%, а по сравнению с июнем 2017 года – 113%.

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составлял 2562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.