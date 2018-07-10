Названы самые надежные валюты в мире в случае кризиса

От валют развивающихся рынков лучше избавиться

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По данным доклада аналитиков банковского холдинга JP Morgan сингапурский доллар, японская иена, швейцарский франк и доллар США являются основными валютами, которые нужно покупать на случай кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Рецессия случается, когда кредиторы одновременно просят заемщиков вернуть назад свои деньги. Три из четырех ведущих валют в мире, которыми можно владеть во время рецессии — это деньги тех стран, которые могут похвастаться очень прочными позициями на внешних рынках", — сказано в аналитическом докладе.

По мнению экспертов JP Morgan, среди перечисленных валют самая надежная – иена. Менее привлекателен для инвестирования сингапурский доллар. В то же время американский доллар не теряет своей надежности, поскольку нацвалюта США является основной для финансовых транзакций. В частности, во время глобальных потрясений бизнесу во всем мире приходится скупать доллары США для расчета по долгам.

​Как отмечают аналитики, при этом от валют развивающихся рынков (например, России), очевидно, необходимо избавляться, так как они особенно ощутимо обесцениваются в кризисные периоды и "проседают" в среднем на 17% в течение двухлетнего периода с начала рецессии.

Тем не менее в JP Morgan считают, что разговоры в публичной плоскости о якобы грядущем новом полномасштабном кризисе на сегодня являются "преждевременны". Однако аналитики советуют составлять планы по диверсификации валютных сбережений для бизнеса на случай непредвиденных обстоятельств в мировой экономике на фоне эскалации международных торговых отношений.