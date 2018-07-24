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24.07.2018, 15:25

НБУ предупреждает о возможном мошеннике на рынке

НБУ предупреждает о возможном мошеннике на рынке

В Украине появилась компания, которая предлагает депозиты и кредиты, не имея никаких лицензий, сообщили в НБУ

Компания Royal Standard, которая предлагает гражданам Украины депозиты на нерыночных условиях, не имеет статуса финансового учреждения и лицензий украинских регуляторов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает у себя в Facebook.

"Напомним, что Национальный банк не предоставляет лицензий на привлечение депозитов или кредитование структурам, которые не имеют статуса банка. В то же время компания не получала таких лицензий и от других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, Роялстендард вообще не имеет статуса финансового учреждения. То есть компания по закону не может привлекать депозиты и выдавать кредиты", - подчеркивает НБУ.

Регулятору стало известно, что эта фирма обещает вкладчикам проценты по депозитам гораздо выше банковских (24-33% годовых в гривнях и 18-22% в долларах). Деньги предлагается вносить наличными в офисе или перечислять на их банковский счет. Проценты Royal Standard обещает выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре.

В качестве гарантии такого "депозита" со вкладчиком заключается договор залога прав на движимое или недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью якобы больше стоимости депозита, указывает НБУ. Людям объясняют, что, кроме приема депозитов компания, также предоставляет кредиты под залог имущества - именно права на это имущество и передаются вкладчикам в качестве гарантии вклада. Рыночная стоимость и вообще наличие такого имущества вызывает сомнения, отмечает регулятор.

НБУ обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать деятельность Роялстендард.

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Теги: НБУ, кредит, депозит, Royal Standard
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