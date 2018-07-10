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10.07.2018, 16:11

Платежная система отказалась от комиссионных с украинцев

Платежная система отказалась от комиссионных с украинцев

Украинцы смогут без комиссии пересылать деньги из ЕС

Руководство платежной системы TransferGo отказалась от комиссионных за обслуживание денежных переводов в Украину.

Об этом сообщается в пресс-служба TransferGo.

"Данная инициатива компании позволяет украинским мигрантам отправлять деньги из Европы домой абсолютно бесплатно, то есть без комиссии за услуги сервиса. Отправленные средства поступают на карточный счет получателя в Украине в течение двух-трех дней", - объяснили в компании.

По их данным, в первом квартале 2018 года украинские мигранты в ЕС осуществили более 45 тыс транзакций в Украину на сумму свыше €8 млн, что в 10 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Напомним, платежная система TransferGo была основана в 2012 году в Великобритании со штаб-квартирой в Лондоне. На сегодняшний день компания обслуживает платежи в 47 странах Европы, Азии, Латинской Америки и в Украине (с 2017 года). 

В августе НБУ выдал свидетельство платежной организации ПАО КБ Глобус. 

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Теги: мигранты, денежные переводы
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