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ВНО-2018: обнародованы результаты по семи предметам
15.06.2018, 13:20

Суд продлил на два месяца процессуальные обязательства Насирова

Суд продлил на два месяца процессуальные обязательства Насирова

Шевченковский районный суд продлил процессуальные обязательства экс-главы Государственной фискальной службы

Шевченковский районный суд продлил на два месяца процессуальные обязательства экс-председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова. Об этом Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщает в Facebook.

"Прокуроры САП подали ходатайство о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому, и после 1,5 часовых выступлений стороны защиты суд продлил действие обязанностей на два месяца", - гласит сообщение.

Сегодня, 15 июня, состоялось судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС, а также руководителя департамента ГФС.
Сторона защиты ходатайствовала о выезде обвиняемого за границу для лечения, однако суд, приняв во внимание аргументы прокуроров САП, отказал в удовлетворении ходатайства.

"В связи с долгим рассмотрением ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор САП не смог прочитать ни одной страницы обвинительного акта", - сообщает САП.

Прокуроры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 13 августа.

Шевченковский районный суд 16 мая 2018 принял решение Насирову паспорт гражданина Украины.

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Теги: роман насиров, сап, ГФС, суд
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