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Порошенко по телефону призвал Путина освободить политзаключенных
21.06.2018, 15:15

Украинцам до 1 июля придут счета по налогу на недвижимость

Украинцам до 1 июля придут счета по налогу на недвижимость

До 1 июля украинцы получат от ГФС уведомления о сумме налога на недвижимость, который им нужно уплатить

Граждане Украины до 1 июля получат уведомления-решения Государственной фискальной службы (ГФС) о начисленной сумме налога на недвижимость, который необходимо уплатить в течение 60 дней со дня получения уведомления. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.

Ставки и льготы по этому налогу определяются местными советами, однако законодательство определяет минимальные льготные площади необлагаемого имущества: 60 квадратных метров для квартир независимо от их количества, 120 квадратных метров для жилых домов, 180 квадратных метров – для различных типов недвижимости (дом и квартира).

Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы, однако льготная площадь квартир не может быть больше 300 квадратных метров, домов - 600 квадратных метров.

Также не распространяются льготы на объекты, которые используются владельцами для получения прибыли: для сдачи в аренду, ведения предпринимательской деятельности.

В ГФС напомнили, что в 2017 году из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 гривен вдвое снижена максимальная ставка налога - с 3% до 1,5%.

На 1 июня текущего года в местные бюджеты от физических лиц поступило более 132 млн грн налога на недвижимость. В прошлом году на эту дату показатель вчетверо ниже - около 30 млн грн, отмечает ГФС.

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Теги: недвижимость, налогообложение, ГФС
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