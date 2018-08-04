Украинцы перевели из Польши домой $790 млн - центробанк

Иммигранты, которые работают в Польше, в первом квартале 2018 года выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн). Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на данные центробанка страны.
Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, отмечает регулятор.
Львиную долю этих денег, а именно 86% (2,9 млрд злотых), перевели в Украину. В основном их высылают украинцы, работающие в Польше временно, указывает центробанк.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие украинцы получили из-за границы денежные переводы на сумму $1,2 млрд.
Министерство финансов предлагает ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении денежных переводов (в том числе международных) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.
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