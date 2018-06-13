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Весь аннексированный Крым остался без света

13.06.2018, 16:55

Украинцы стали меньше жить в долг - НБУ

Украинцы стали меньше жить в долг - НБУ

Нацбанк отмечает уменьшение соотношения кредитов к депозитам граждан Украины

Уменьшение соотношения кредитов к депозитам граждан Украины свидетельствует об улучшении финансового состояния домохозяйств. Об этом пишет Национальный банк Украины (НБУ) в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте.

"Улучшение финансового состояния домохозяйств увеличило их вес как нетто-кредитора банков", - отмечает НБУ. В прошлом году объем притока средств граждан в платежеспособные банки составил 42 млрд, из которых 38 млрд в гривне. Это больше, чем прирост розничных гривневых кредитов - 29 млрд грн, указывает регулятор.

За прошлый год соотношение кредитов к депозитам граждан уменьшилось на 1,5 п.п. до 35,2%, совокупная долговая нагрузка домохозяйств сократилась с 11% годового располагаемого дохода до 10%.

Нацбанк сообщает, что в прошлом году финансовое положение украинцев в целом улучшилось. Это подтверждают также результаты ежемесячных опросов компании GfK Украина.

"В первом квартале 2018 года доля граждан, которые считали свой доход низким, составляла 43%. Это значительно меньше, чем максимальные 54%, зафиксированные в III квартале 2015 года. Впрочем, доля лиц, имеющих возможность экономить, не ограничивая потребление, остается низкой - 17%. Это заметно ниже, чем в I квартале 2014 (27%)", - уточняет НБУ.

Доля респондентов, имеющих срочные депозиты или планирующие вложения, составила 4%.

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Теги: НБУ
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