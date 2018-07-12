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12.07.2018, 17:32

В НБУ рассказали, сколько ждут от переводов мигрантов в 2018 году

В НБУ рассказали, сколько ждут от переводов мигрантов в 2018 году

От трудовых мигрантов ожидают рост переводов на 24,7%

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор прогнозирует увеличение объема денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году на 24,7% — до $11,6 млрд.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Мы ожидаем продолжения роста поступлений от трудовых мигрантов высокими темпами: с $9,3 млрд в 2017 году до $11,6 млрд в 2018 году и $12,2 млрд в 2019 году. Такой рост будет происходить как вследствие усиления миграционных процессов, так и из-за роста заработной платы в странах назначения для украинских мигрантов”, — сказал Сологуб уточнив, что страной, из которой украинцы перечисляют наибольшее количество денег в Украину, стала Польша.

В течение января-марта 2018 года украинцы перечислили из-за границы в Украину $2 млрд 614 млн по официальным и неофициальным каналам За весь прошлый год общая сумма составила $9 млрд 331 млн. 

Напомним, из-за роста количества банковских счетов неризидентов до 600 тысяч, в польских банках заговорили на украинском языке. 

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Теги: мигранты, денежные переводы
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