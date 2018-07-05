05.07.2018, 09:55 Новый закон о валюте: уместно ли праздновать победу? Наталия Радченко



О валютной либерализации без лишнего оптимизма

Реклама

Реклама Реклама

Закон «О валюте и валютных операциях» принят. Осталось дождаться, когда его подпишет Президент, потом еще полгода подождать, пока НБУ откорректирует свои нормативно-правовые акты, и еще 1 месяц мы будем учиться жить по-новому – без валютных ограничений.

Национальный Банк рапортует об отмене «валютного крепостного права», называя его «валютным безвизом» и выкладывает красочные инфографики о том, что наконец-то и в валютных операциях будет «разрешено все, что не запрещено законом».

Этот принцип давно зафиксирован в Конституции, но Декрет Кабинета Министров «О валютном регулировании и валютном контроле», которому в этом году исполнилось 25 лет, вносил свои регуляторные коррективы в принципы Основного закона, из-за чего украинцы все это время не могли свободно распоряжаться своими валютными накоплениями.

Что изменится с новым валютным законодательством? Как говорил Томас Джефферсон: «Цена свободы – вечная бдительность».

Принципиальный позитив

Закон о валюте принят в рамках обязательств Украины имплементировать в национальное законодательство принципы регулирования движения капитала ЕС, которые содержит Директива Совета ЕЭС от 24.06.1988 № 88/361/ЕЭС.

Позитивных принципов, задекларированных в Законе о валюте, много. В частности, закреплено право физических лиц:

- открывать счета в заграничных банках без особых разрешительных процедур;

- инвестировать заграницу в ценные бумаги, недвижимость и другие активы без особых разрешительных процедур;

- ввозить в Украину иностранные ценные бумаги.

Такие же возможности зафиксированы и для юридических лиц.

Поскольку с вступлением в силу Закона «О валюте и валютных операциях», будут отменены те регуляторные акты, которые содержали ограничения для экспортно-импортных и кредитных операций («правило 180 дней», обязательная продажа части валютной выручки, регистрация кредитов от нерезидентов), многие считают, что данные ограничения будут отменены совсем, также, как и электронные лицензии НБУ. Однако, я бы не торопилась с выводами – подождем для начала новых подзаконных нормативных документов НБУ.

Читай закон с конца

Опытные юристы знают, что законы нужно читать с Переходных положений. В Переходных положениях Закона «О валюте и валютных операциях» указано, что, если НБУ увидит признаки нестабильного финансового состояния банковской системы, ухудшения состояния платежного баланса, или дополнительные факторы, которые угрожают стабильности финансовой системы Украины, он имеет право ввести своей нормативкой такие средства защиты:

- обязательную продажу части валютной выручки;

- граничные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям;

- установить особенности операций, связанных с движением капитала;

- установить разрешения и/или лимиты для проведения некоторых валютных операций

- резервирование средств для валютных операций.

В таком сценарии теоретически может случиться и откат, который вернет нас на 25 лет назад к тому самому валютному декрету Кабмина. Безусловным плюсом закона является то, что вводить валютные ограничения НБУ сможет на период, который не превышает 6 месяцев. При этом прописана процедура такого ввода, подконтрольность, публичность, а также возможность продления срока таких ограничений.

Почистить историю

Реалии украинского валютного регулирования таковы, что контроль за финансами населения после вступления в силу Закона «О валюте и валютных операциях» может стать жестче на этапе проверки KYC (know your client) и AML (anti money Laundering). Финансовый мониторинг никто не отменял. Банк обязан проверять вас и происхождение ваших денег.

Законом предусмотрено, что банки могут проводить проверки тех валютных операций, которые вызывают у них подозрение, и запрашивать дополнительную информацию, которые стороны будут обязаны раскрыть.

При этом и резиденты, и нерезиденты обязаны предоставлять информацию о своих валютных операциях. Украинские законодатели не изобрели велосипед, такая практика существует и работает в большинстве развитых банковских систем.

Уже сейчас банки активно мониторят происхождение средств, которые к ним попадают. Наличные транзакции на сумму 150 000 грн и выше требуют подтверждения источника происхождения денег. Пока вы не покажете, что ваш доход легален, в рамках нового закона банк может отказывать в обслуживании таких «неидентифицированных» денег.

Ничего странного не происходит. Просто бизнесмены и состоятельные люди, которые захотят воспользоваться возможностями валютной либерализации, должны задуматься о нормальной налоговой истории и о том, как подтверждать происхождение их доходов.

Ответить за старое

Закон не имеет обратной силы во времени по отношению к тем правонарушениям валютного законодательства, которые были совершены до его вступления в силу. В Переходных положениях Закона прямо указано, что ответственность наступает согласно с нормами того законодательства, которое действовало в момент совершения правонарушения.

Поэтому тем, кто за 25 лет «нагрешил» безлицензионной покупкой вил в Средиземноморье, я бы посоветовала, подумать над вариантами того, как в рамках нового закона обнулить старые валютные операции.

В этом контексте нужно помнить, что обмен финансовой информацией о счетах украинцев в иностранных банках в рамках Common Reporting Standart уже неотвратим. С 2020 года он должен произойти и в Украине, даже не смотря на то, то на сегодняшний день соответствующее законодательство еще не принято.

Мои личные ощущения от прочтения нового Закона «О валюте и валютных операциях» противоречивые. С одной стороны, невозможно не заметить общую положительную тональность документа. В принципах зафиксирована свобода валютных операций для юридических и физических лиц, недопущение неправомерного и необоснованного вмешательства государства в валютные операции, подотчетность и публичность Национального Банка при введении мер контроля.

Однако, меня не покидает ощущение того, что закон – это скорее декларация, а реальные нормы, выписанные в подзаконных нормативных документах НБУ, еще смогут нас удивить.