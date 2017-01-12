НКЦБФР отозвала лицензии трех компаний

Регулятор отозвал лицензии у трех участников фондового рынка - компаний Тект, Агросистема и Партнер-инвест

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение остановить действие лицензий трех компаний.



НКЦБФР остановила действие лицензии на ведение профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институционных инвесторов - компаниям Тект, Агросистема и Партнер-инвест.



Соответствующее решение регулятор принял 10 января.



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