Dragon Capital увеличил долю в Украинской бирже

Пакет акций Dragon Capital в Украинской бирже увеличился до 20,8%

Инвестиционная компания Dragon Capital сконцентрировала 20,8% Украинской биржи.



Об этом площадка сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.



"Пакет акций Dragon Capital (Чехия), который составлял 19,988% в общем количестве акций и в общем количестве голосующих акций, стал больше и составляет 20,788% ", - сообщает биржа.



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