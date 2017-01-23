В плену иллюзий. Что толкает вверх американские фондовые индексы

Роберт Шиллер рассуждает о том, почему неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не остановила рост биржевых котировок

Спекулятивные рынки всегда испытывают слабость к иллюзиям. Однако понимание этой глупости рынка не дает явного преимущества при прогнозировании, поскольку трудно предсказать изменения в силе воздействия иллюзий.



На финансовых рынках США в последнее время приобрели особую важность две иллюзии. Первой является тщательно пропагандируемая идея, будто будущий президент США Дональд Трамп - это гений бизнеса, который может использовать свое мастерство заключения сделок, чтобы сделать Америку снова великой. Вторую иллюзию можно увидеть в реальности: биржевой индекс Dow Jones Industrial Average приближается к отметке 20 000 пунктов. Индекс превысил значение 19 000 пунктов еще в ноябре, и с тех пор появилось бессчетное число публикаций о том, как он флиртует с порогом в 20 000 (и который он уже может преодолеть к моменту публикации этой статьи). Случится это или нет, близость Dow к значению 20 000 будет и дальше оказывать психологическое воздействие на рынки.



Трамп так и не объяснил четко и последовательно, что именно он собирается делать на посту президента. Очевидно, что в его программе - снижение налогов, а такая стимулирующая мера может вызвать рост цен на активы. Снижение корпоративных налогов естественным образом должно привести к росту цен на фондовом рынке, а снижение подоходного налога - к росту цен на недвижимость (хотя этот эффект может быть компенсирован другими изменениями в налоговой системе).

Среди бывших президентов США наиболее похожим на Трампа, наверное, является Калвин Кулидж

Но не только предлагаемые Трампом изменения в налоговой системе влияют, по всей видимости, на психологию рынков. У США еще никогда не было такого президента, как он. Он не просто актер, как Рональд Рейган; он также мотивационный писатель и оратор, его имя - это бренд на рынке недвижимости, а кроме того, он жесткий делец. Если он когда-нибудь раскроет свою финансовую информацию (или если его семья сможет использовать его президентское влияние для повышения своих доходов), он, возможно, докажет даже, что является успешным бизнесменом.



Среди бывших президентов США наиболее похожим на Трампа, наверное, является Калвин Кулидж, радикально снижавший налоги в интересах бизнеса. Ему принадлежит знаменитая фраза: "Главное дело американского народа - это бизнес". Его министр финансов Эндрю Меллон, один из самых богатых людей Америки, отстаивал идею сокращения налогов на богатых, чтобы дать потом возможность богатству "распространиться вниз" к менее удачливым.



В период правления Кулиджа американская экономика была очень успешна, но в 1929 году этот бум плохо закончился. Как только Кулидж покинул свой пост, на фондовом рынке произошел крах, началась Великая депрессия. В 1930-х на 20-е годы смотрели с завистью, но одновременно считали эту эпоху временем мошенничества и обмана.



Конечно, история не всегда повторяется. На одном лишь примере Кулиджа будущее не спрогнозируешь. Кроме того, в отличие от Трампа, Кулидж и Меллон были рассудительными людьми, сдержанными в своих манерах.



Но добавьте к эффекту Трампа все то внимание, которое уделяется теме "Dow на уровне 20000", и мы увидим, как создается очень сильная иллюзия. Через два дня после избрания Дональда Трампа, 10 ноября 2016 года, индекс Dow Jones установил новый рекорд, а с тех пор еще 16 рекордов, о чем тут же раструбили СМИ.

В реальности индекс Dow установил девять рекордов еще до выборов, а тогда ожидалось, что победителем станет Хиллари Клинтон

Все это звучит как важные новости для Трампа. Но в реальности индекс Dow установил девять рекордов еще до выборов, а тогда ожидалось, что победителем станет Хиллари Клинтон. В номинальном выражении индекс Dow сейчас на 70% выше своего пика, достигнутого в январе 2000 года. А 29 ноября 2016 года Национальный индекс цен на жилье S&P/CoreLogic/Case-Shiller (который я создал вместе с дорогим коллегой Карлом Кейсом, умершим в июле прошлого года) достиг рекордного значения в сентябре 2016 года. Предыдущий рекорд был установлен более десяти лет назад - в июле 2006-го.



Но все эти цифры иллюзорны. В США существует государственная политика инфляции. Федеральный резерв США установил "целевую" инфляцию на уровне 2%, выраженную как дефлятор личных потребительских расходов. Это означает, что все цены должны расти примерно на 2% в год, или на 22% за десятилетие.



С 2000 года индекс Dow вырос всего лишь на 19% в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). Рост на 19% за 17 лет - это удручающий показатель. А национальный индекс цен на жилье, который я создал с Кейсом, в реальном выражении до сих пор на 16% ниже своего пика 2006 года. Впрочем, едва ли кто-нибудь обращает внимание на цифры, учитывающие инфляцию.



ФРС, как и другие центральные банки мира, девальвирует валюту, чтобы добиться роста инфляции. Поиск по содержанию книг в системе Google Ngrams показывает, что использование термина "инфляционное таргетирование" стало расти по экспоненте с начала 1990-х годов, когда целевой уровень был, как правило, намного ниже фактической инфляции. Идея, что мы в реальности хотим умеренно позитивной инфляции ("ценовой стабильности", а не нулевой инфляции), начала формироваться в политических кругах, по-видимому, в период рецессии 1990-1991 годов. Лоуренс Саммерс доказывал, что общество "иррационально" сопротивляется уменьшению номинальных зарплат, от которого часть населения может пострадать в условиях нулевой инфляции.



Многие, видимо, не понимают, что инфляция - это изменение в единицах измерения. К сожалению, хотя стремление к целевой инфляции на уровне 2%, по сути, является политикой поддержания хорошего настроения, люди обычно черпают из нее слишком много вдохновения. Ирвинг Фишер называл эту фиксацию на номинальном росте цен "денежной иллюзией" в одноименной книге 1928 года.



Эта тенденция не означает, что мы каждый день ставим новые рекорды на спекулятивных рынках. Движению цен на фондовом рынке, как привило, свойственны, как говорят экономисты, "случайные блуждания": на ценах отражаются мелкие ежедневные шоки, которые могут быть в равной степени как позитивными, так и негативными. При этом случайные блуждания часто продолжаются довольно длительное время на уровнях, которые намного ниже предыдущих пиков; шансы быстрого установления новых рекордов очень малы, учитывая то, как сильно должны были бы вырасти цены. Но как только они достигают нового рекордного значения, резко повышается вероятность установления новых рекордов, может быть, не сразу, не на следующий день, но в течение короткого промежутка времени.

Движению цен на фондовом рынке, как привило, свойственны, как говорят экономисты, случайные блуждания

В США комбинация избрания Трампа с серией новых рекордов цен на активы, назовем это "Трамп в квадрате", создает иллюзию, на которую опирается текущий рыночный оптимизм. Для тех, кто не слишком ограничен экстремальными позициями, занятыми на рынке, будет интересно (или даже прибыльно) наблюдать за тем, как эта иллюзия будет сменяться новыми представлениями, предполагающими совсем иные уровни цен на спекулятивных рынках.

Роберт Шиллер - лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор экономики в Йельском университете, соавтор (совместно с Джорджем Акерлофом) книги "Фишинг для дураков: Экономика манипулирования и обмана"

Copyright: Project Syndicate, 2017

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