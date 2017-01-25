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Dow Jones превысил отметку в 20 тысяч пунктов

25.01.2017 17:07
На торгах сегодня индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч пунктов
Фото: EPA

Американский фондовый индекс Dow Jones на торгах сегодня, 25 января, впервые в истории превысил отметку в 20 тысяч пунктов. Bloomberg напоминает, что с 8 ноября, когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, индекс вырос почти на 10%.

За это время Dow несколько раз приближался к отметке в 20 тысяч пунктов, например, 6 января.

Со времен финансового кризиса 2008 года Dow Jones вырос более чем в два раза.

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22 ноября индекс преодолел отметку 19 тысяч пунктов.

При расчете индекса учитываются котировки акций 30 крупнейших компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
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