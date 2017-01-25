Dow Jones превысил отметку в 20 тысяч пунктов
Американский фондовый индекс Dow Jones на торгах сегодня, 25 января, впервые в истории превысил отметку в 20 тысяч пунктов. Bloomberg напоминает, что с 8 ноября, когда на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, индекс вырос почти на 10%.
За это время Dow несколько раз приближался к отметке в 20 тысяч пунктов, например, 6 января.
Со времен финансового кризиса 2008 года Dow Jones вырос более чем в два раза.
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22 ноября индекс преодолел отметку 19 тысяч пунктов.
При расчете индекса учитываются котировки акций 30 крупнейших компаний США, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ.
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