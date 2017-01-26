Японский индекс Nikkei 225 достиг 17-летнего максимума
Ключевой фондовый индекс Японии Nikkei 225 в долларовом выражении достиг максимума за 17 лет. Об этом сообщает Bloomberg.
На торгах сегодня, 26 января, Nikkei 225 достиг отметки 19 405,23 пункта. При этом курс доллара составил 113,41 иен.
Аналитики объясняют рост индекса положительными ожиданиями инвесторов по поводу экономической политики нового президента США Дональда Трампа.
Американский фондовый индекс Dow Jones на торгах 25 января превысил отметку в 20 тысяч пунктов.
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