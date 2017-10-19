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Нацполиция арестовала "мусорные" ценные бумаги на 40 млрд грн

19.10.2017 09:44
Полиция сообщила об аресте ценных бумаг эмитентов, подконтрольных преступной группе
Фото: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция арестовала "мусорные" ценные бумаги эмитентов, подконтрольных преступной группе.

"Работники департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая проводила финансовые махинации на фондовом рынке. В рамках производства правоохранители провели 34 обыска", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организаторы преступной схемы и должностные лица фондовых бирж, которые в ней были задействованы, искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.

Ежемесячно преступники продавали реальному сектору эти бумаги на общую сумму свыше 1 млрд грн. По предварительным данным участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионную прибыль.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, которая подтверждает преступную деятельность. В настоящее время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" почти 40 млрд грн.

В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ст. 205 - фиктивное предпринимательство, ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и ст. 222-1 - манипулирование на фондовом рынке УК.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
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