Нацполиция арестовала "мусорные" ценные бумаги на 40 млрд грн

Полиция сообщила об аресте ценных бумаг эмитентов, подконтрольных преступной группе

Национальная полиция арестовала "мусорные" ценные бумаги эмитентов, подконтрольных преступной группе.



"Работники департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая проводила финансовые махинации на фондовом рынке. В рамках производства правоохранители провели 34 обыска", - сообщает пресс-служба Нацполиции.



Организаторы преступной схемы и должностные лица фондовых бирж, которые в ней были задействованы, искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики. Покупатели "ценных" бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.



Ежемесячно преступники продавали реальному сектору эти бумаги на общую сумму свыше 1 млрд грн. По предварительным данным участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионную прибыль.



Во время проведения обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, которая подтверждает преступную деятельность. В настоящее время на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест. Общая сумма капитализации "бумаг" почти 40 млрд грн.



В полиции отметили, что открыто уголовное производство по ст. 205 - фиктивное предпринимательство, ст. 209 - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и ст. 222-1 - манипулирование на фондовом рынке УК.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.