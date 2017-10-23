МБРР выпустил бонды на 200 млн грн
Международный банк реконструкции и развития (структура Всемирного банка) выпустил дисконтные облигации на 200 млн грн сроком обращения два года - до 4 октября 2019 года. Об этом сообщает УНИАН.
С учетом цены выпуска облигаций на уровне 83% номинала, банк получил в результате их размещения 166 млн грн. По истечении срока обращения бумаг инвесторы получат 200 млн грн.
Организатором выпуска выступил JP Morgan.
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