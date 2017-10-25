Пробный шар. Кому нужны гривневые бонды ЕБРР

ЕБРР выпустил еврооблигации с привязкой к гривне. Как эксперимент изменит позиции Украины на рынке капитала?

В начале октября Европейский банк реконструкции и развития выпустил годичные облигации на $10 млн с фактической привязкой к курсу гривни. Выпуск был зарегистрирован на бирже в Лондоне 26 сентября и полностью выкуплен 10 октября, рассказал LIGA.net с старший советник украинского офиса ЕБРР по коммуникациям Антон Усов.



Для Украины это неординарное событие. Бумаги с привязкой к активам, номинированным в гривне, на международных рынках торгуются редко. До этого подобные бонды выпускали американская Citigroup и японская финкомпания Nomura, которые таким образом опосредованно продавали гривневые ОВГЗ покупателям-нерезидентам Украины с хорошей комиссией.



Выпуск ЕБРР имеет другую подоплеку - организация готовится к первому в истории выпуску гривневых евробондов. Последнее размещение на $10 млн с точки зрения ЕБРР было скорее техническим, о чем свидетельствует и сравнительно небольшой объем выпуска, говорит Антон Усов.



Опыт должен был показать, насколько стабильной валютой считают считают гривню иностранные инвесторы. LIGA.net выясняла, оправдались ли ожидания ЕБРР.



Первая попытка



Доходность, под которую ЕБРР предложил свои бумаги, была достаточно высокой - 9,5%. Это дешевле, чем ставки по гривневым ОВГЗ Минфина (14,5%), но значительно дороже, чем доходность по государственным евробондам с аналогичным сроком обращения - 5,7-5,8%. В понимании инвесторов, это компенсация, которая должна покрыть риски девальвации гривни в ближайшие 12 месяцев, говорит аналитик Adamant Capital Константин Фастовец.



"Ставка в 9,5% говорит о том, что на $10 млн нашлись инвесторы, которые поверили, что гривня не девальвирует в ближайшие два года больше чем на 6-7%, - поясняет Фастовец. - Но о большом количестве таких инвесторов речь не идет - объемы размещения слишком маленькие".



Учитывая номинал облигаций в $500 000, покупателей у выпуска ЕБРР было немного - всего 20.



Привязка к гривне влияет на стоимость бумаг в зависимости от котировок пары гривня/доллар. Сейчас номинальная стоимость выпуска - $10 млн при курсе 26,6 грн/$, сумма к возврату кредиторам фиксируется в гривне, а не в долларах (266 млн грн). Поэтому в случае девальвации до 30 грн/$ бонды фактически подешевеют до $8,87 млн, говорит руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Доходность 9,5% эти риски не покрывает. Критическая точка для инвесторов, купивших бонды ЕБРР - курс в 29,13 грн/$.



"Для нас это был пробный выпуск, мы хотели увидеть реакцию рынка, - говорит Антон Усов. - Интерес к бумагам был и в этом есть однозначный позитив - отношение к гривне со стороны инвесторов начало меняться".



Своим размещением ЕБРР мог преследовать еще одну цель - хеджирование валютного риска по украинским проектам, которые он финансировал в гривне. Размещая бумаги с привязкой, он перекладывает свой девальвационный риск на третьих лиц, отмечает Фастовец. ЕБРР действительно брать на себя валютные риски не может - это одно из положений устава банка.



"Ставки по активам, номинированным в свободно конвертируемых валютах, в мире - около 2% годовых, - добавляет Александр Паращий. - Если кто-то верит, что гривня за год девальвирует меньше, чем на 9,5% - скажем на 7% - или меньше, смысл рискнуть и инвестировать в такие бумаги определенно есть".



Внешний интерес



Бонды ЕБРР вряд не стоит считать показательным примером. Кроме того, что банк ограничился малыми объемами, так и не понятно до конца, была ли эта сделка на все сто процентов коммерческой, считает Константин Фастовец.



Говорить о повышенном интересе иностранцев к гривневым активам пока рано, дипломатично намекают и в ЕБРР. "Конечно, мы будем работать дальше в этом направлении, но что, когда и в каких суммах, сказать пока трудно, глобальных выводов о том, что западные рынки готовы к гривневым размещениям у нас нет" - говорит Усов.



Несмотря на высокую доходность, активы, номинированные в гривне, пока не особо интересны западным инвесторам. При общем выпуске гривневых ОВГЗ в 600 млрд грн, нерезиденты контролируют бумаги лишь на 2 млрд, рассказывает Паращий.



Попытку разместить среди иностранцев гривневые гособлигации со своих портфелей не так давно предпринимали американская Citigroup и японская финансовая компания Nomura. Их кейс нельзя сравнивать с ЕБРР, это был вторичный продукт: Citi и Nomura выпустили новые бумаги в валюте с обеспечением в виде гривневых ОВГЗ, рассказывает старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.



В этой ситуации инвесторы, по сути, покупали ОВГЗ с "прокладкой" в виде бондов, эмитированных Nomura или Citigroup, которые таким образом сами "избавлялись" от чрезмерного количества гривневых активов. Главный интерес японцев и американцев в таких размещениях заключается, во-первых, в разнице между доходностями и, во-вторых, в перекладывании рисков, считает Паращий.



"ОВГЗ они купили по 14,5%, а новые инструменты продали, скажем, под 12,5%, - поясняет он. - Это дает им гарантированную комиссию в 2%, плюс делает такой вариант инвестирования почти безрисковым".



На украинский рынок такие операции практически не влияют: теоретически может вырасти спрос на ОВГЗ, но пока размещения по схеме ЕБРР, Nomura или Citigroup единичны. "Это очень мелкие объемы - говорит Фастовец. - Размер выпуска евробондов Украина-23 - $1,3 млрд, наше последнее размещение - $3 млрд. Кернел размещался на $500 млн, МХП - тоже. Это объемы, которые уже можно рассматривать серьезно и делать из них какие-то выводы".



Спекулятивный шанс



ЕБРР намерен повторить опыт с еще одним небольшим выпуском бумаг, привязанных к гривне, а затем попытается провести более масштабное размещение. Украинский офис решений по этому поводу не принимает - операцию полностью курирует центральное казначейство ЕБРР в Лондоне.



"Нам однозначно будет нужен гривневый ресурс, у нас уже есть проекты, где мы кредитуем в нацвалюте - это сеть магазинов Рукавичка и ОТП Лизинг, - рассказывает Антон Усов. - Ключевым вариантом в этом смысле мы определили облигации в национальной валюте".



ЕБРР с 2013 года имеет право выпускать бонды, номинированные в гривне, но этой возможностью банк не воспользовался ни разу, хотя впервые речь об этом зашла еще в 98 году, вспоминает Усов. И если сначала этому мешали законодательные проблемы, то возникли сомнения в рыночной целесообразности подобных выпусков.



"Украина сильно отстала. Выпуск облигаций в нацвалютах мы наладили почти во всех странах региона - в Польше, Румынии, Казахстане, Грузии - везде, кроме Украины и Азербайджана, - констатируют в ЕБРР. - Сначала просто не было понимания, зачем это нужно. А когда появилось необходимое законодательство, не было конъюнктуры рынка".



Сейчас не самое плохое время для гривневых размещений, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко. В условиях низких ставок в большинстве западных стран, мировой рынок поворачивается в сторону развивающихся экономик: успешные размещения евробондов в этом году провели Украина, Ирак, Таджикистан, Беларусь.

Гривневые бумаги могут привлечь внимание инвесторов, работающих по принципу carry trade, когда дешевые инвестиции заходят на рынки с большими процентными ставками, говорит Пархоменко.

Сергей Шевчук