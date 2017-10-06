Nomura выпустит годовые еврооблигации на 165 млн грн
Сингапурская компания Nomura International Funding выпустит годовые еврооблигации на 165 млн грн. Об этом сообщает CBonds.
Листинг бумаг осуществит Люксембургская фондовая биржа. Ставка купона - 10,1%.
Тип размещения - публичный, объем эмиссии - 165 млн грн. Гарантом выпуска выступит японская Nomura Holdings.
Ранее Citigroup выпустил выпустила кредитные ноты под гривневые госбонды на 460 млн грн со сроком обращения до 10 июня 2020 года. Позже эмиссию увеличили до 2 млрд грн.
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