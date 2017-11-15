НКЦБФР введет новые требования для фондовых бирж

Нацкомиссия по фондовому рынку намерена установить минимальный размер собственных средств для бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) намерена установить минимальный размер собственных средств для фондовых бирж. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



"Предлагается установить требование о соблюдении фондовой биржей минимального размера собственных средств на уровне не менее минимального размера уставного капитала, а фондовой биржей, осуществляющей клиринг и расчеты по договорам относительно финансовых инструментов (кроме ценных бумаг), которые заключаются на такой бирже - не менее 125% минимального размера уставного капитала", - уточняет НКЦБФР.



Сейчас размер собственного капитала фондовых бирж должен составлять не менее 15 млн грн.



Эти изменения НКЦБФР предлагает ввести с 1 апреля 2018 года.



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