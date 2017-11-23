НКЦБФР: Почти 95% биржевых торгов пришлись на госбонды

Общий объем торгов на организованном рынке в октябре составил 17,6 млрд грн, на сделки с ОВГЗ пришлось более 16,6 млрд грн

Общий объем торгов на организованном рынке в октябре составил 17,6 млрд грн, в частности с ОВГЗ было заключено сделок на 16,61 млрд грн. Об этом Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщает на официальном сайте.



В октябре баржевые контракты заключались на четырех фондовых биржах. Более 90% всех торгов по объемам произошли на биржах Перспектива и ПФТС за счет торгов с ОВГЗ. Наибольшее количество биржевых контрактов заключили на Украинской бирже (около 90% всех контрактов).



"Организованный рынок по структуре торгов в разрезе финансовых инструментов фактически является рынком обращения государственных облигаций - 98%. Объемы торгов с иными ценными бумагами остаются на минимальном уровне и состоят в основном из нескольких эмитентов, спрос на ценные бумаги которых формируется ограниченным кругом участников", - отмечает НКЦБФР.



Количество выполненных биржевых контрактов увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 6,2% на фоне увеличения объемов торгов.



Остаются значительные объемы биржевых контактов, заключенных на рынке репо. Предметом 95% всех контрактов, заключенных на рынке репо, являются гособлигации. В основном операции на рынке репо осуществляют банки.



Общий объем торгов на неорганизованном рынке в октябре составил 13,01 млрд грн. Наибольшие изменения в объемах и структуре торгов зафиксирован с акциями и инвестиционными сертификатами. Общее уменьшение объемов по сравнению с предыдущим месяцем составило около 46% и 59%, соответственно.



Более 70% торгов на неорганизованном рынке осуществляют пять крупнейших торговцев ценными бумагами, объем сделок в которых составляет 4,6 млрд грн.



В течение октября средняя доходность по гривневым госбондам составляла около 13%-15% при минимальной доходности, зафиксированной на уровне 9,24%, и максимальной на уровне 18,9%. В течение трех месяцев подряд наблюдается падение средневзвешенной ставки годовой доходности, которая является предметом заключенных биржевых контрактов с бондами, отмечает регулятор.



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