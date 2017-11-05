Котировки на Саудовской бирже падают после задержания принцев
Фондовый индекс Саудовской Аравии TASI обвалился на 1% после сообщения о задержании принцев. Об этом пишет Reuters.
Сейчас, по данным Tadawul (Саудовской фондовой биржи), индекс снижается на 0,3%.
Паники на рынке нет, "голубые фишки" потеряли в цене незначительно. Акции нефтехимического гиганта Saudi Basic Industries подешевели только на 0,2%.
Сегодня утром стало известно, что в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев, четверо министров и 34 экс-министра. Задержания прошли в соответствии с распоряжением нового антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, восхождение которого на трон ожидается в следующем году.
21 июня король Саудовской Аравии Салман назначил бин Салмана наследным принцем и первым в очереди на трон, изменив таким образом предыдущий порядок престолонаследования: передачу трона от брата к брату.
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