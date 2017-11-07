НКЦБФР согласовала Укрпочте эмиссию облигаций серий А, В и С. Общая стоимость выпуска облигаций составила 600 млн грн

Государственная Укрпочта выпустит процентные облигации серий А, B и С на 600 млн грн. Проспект эмиссии утвержден Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании 6 ноября.

Как сообщает пресс-служба Укрпочты, общая номинальная стоимость выпуска облигаций составила 600 млн грн: серии А - 150 млн грн, серии В - 200 млн грн, серия С - 250 млн грн.

"К публичному размещению на фондовой бирже Перспектива предлагаются именные, процентные, обычные (необеспеченные) ценные бумаги в количестве 6 тыс. шт., номинальная стоимость одной облигации - 100 тыс. грн", - сказано в сообщении.

При размещении облигаций устанавливаются проценты в размере 19% годовых. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться в гривне.

Дата начала заключения договоров с первыми владельцами - 21 ноября 2017 года, дата окончания - 20 ноября 2018 года (включительно).

Планируется, что облигации серии А будут находиться в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии В - по 16 мая 2022 года включительно, серии С - по 13 ноября 2023 года включительно.

Укрпочта предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников.

По итогам трех кварталов 2017 года госкомпания получила 415,5 млн грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2016 года была чистая прибыль в размере 6,9 млн грн.

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