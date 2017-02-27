Как не работать, но зарабатывать?
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Благодаря стремительному развитию рынка информационно-коммуникационных технологий только в период с 2000 по 2015 год количество интернет-пользователей увеличилось почти в 7 раз − с 6.5 до 43% мирового населения, то есть до 3.5 миллиардов человек. Для всех нас это означает постепенный переход большинства повседневных процессов, в том числе и получения дохода, в виртуальную среду. На сегодняшний день одним из наиболее доступных и прибыльных способов заработка в интернете является торговля на валютном рынке. Так за счет чего рынок Форекс прочно занял эту финансовую нишу?
Гаджет вам в помощь
Начнем с того, что работа на валютном рынке действительно не требует каких-то специальных технических приспособлений, кроме любого устройства с выходом в интернет. Убедиться в этом вы можете на сайте компании Альпари - крупнейшего форекс-брокера в России и странах СНГ. В компании внедрены все возможные способы ведения торговли: посредством ПК, смартфонов и планшетов. Таким образом, при помощи любого гаджета, находящего в вашем распоряжении, вы можете получить доступ к мировым финансовым рынкам из любой точки земного шара. Для этого лишь потребуется зарегистрировать личный кабинет и скачать торговую платформу на сайте Альпари.
Ни дать, ни взять 24/5
Правила, по которым функционирует валютный рынок, также способствуют его популярности среди пользователей интернета по всему миру. Дело в том, что на Форекс можно торговать 24 часа, 5 дней в неделю. Это дает возможность использовать наиболее выгодные предложения в любое удобное время. Вне зависимости от того сколько времени вы готовы уделять торговле на валютном рынке - пару часов в день или пару дней в неделю - вы можете рассчитывать на получение заработка.
Ноль плюс
Размер минимального депозита, который позволяет начать торговлю на валютном рынке, напрямую связан с доступностью Форекс для массового потребителя. Чем он меньше, тем большее количество людей могут для себя рассматривать такой вид заработка. Именно поэтому компания Альпари предоставляет своим клиентам возможность открыть счет с отсутствующим минимальным депозитом, то есть вам не нужно вносить какие-либо средства, чтобы начать торговать.
Брокер - друг человека
Что касается прибыльности, то она зависит от таких важных показателей, как количество инструментов для торговли, которые есть у брокера, размер кредитного плеча и прочие. Например, компания Альпари предлагает своим клиентам более 60 различных инструментов для торговли, в том числе валютные пары, драгоценные металлы, контракты на товары, фондовые индексы и другие. Конечно, валюты являются основным инструментом трейдеров, но если вы лучше разбираетесь в ценообразовании золота, никто не мешает вам выбрать именно его в качестве актива для совершения сделок.
Кредитное плечо может значительно увеличить доход трейдера за счет увеличения объема сделки. Допустим, вы знаете, что цена на доллар будет расти, и поэтому хотите приобрести как можно больше этой валюты, чтобы в последующем перепродать ее по более выгодной цене. Но на данный момент вы располагаете средствами на покупку только $1000. Как раз для этого и нужно кредитное плечо. В зависимости от его размера вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты и в дальнейшем получить гораздо больший доход. Если вы откроете сайт компании Альпари, то увидите, что там могут предоставить кредитное плечо вплоть до 1:1000.
Таким образом, если вы всерьез задумались о возможности получения заработка с помощью интернета, стоит обратить свое внимание на валютный рынок. Это динамичный финансовый институт, который развивается наравне с современными технологиями. А выгодные условия сотрудничества и множество различных инструментов для торговли вам всегда готов предоставить форекс-брокер №1 - компания Альпари.
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