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Нацкомиссия по фондовому рынку намерена вступить в IOPS

01.03.2017 17:36
НКЦБФР подала заявку на вступление в Международную организацию пенсионных надзорных органов
Фото: EPA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала заявку на вступление в Международную организацию пенсионных надзорных органов (IOPS).

Как сообщает регулятор на официальном сайте, его заявку рассмотрит исполнительный комитет IOPS в июне текущего года.

Членство в IOPS является важным для регуляторов, надзирающих за пенсионными фондами.

International Organisation of Pension Supervisors создана в июле 2004 года по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития и Международной сети органов по регулированию и надзору в сфере пенсионного обеспечения. Сейчас IOPS насчитывает 83 членов и стран-наблюдателей, представляющих 72 страны мира. Организация тесно сотрудничает с ОЭСР, Всемирным банком, Международной ассоциацией социального обеспечения, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международным валютным фондом и тому подобное.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, НКЦБФР
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