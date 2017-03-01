Нацкомиссия по фондовому рынку намерена вступить в IOPS

НКЦБФР подала заявку на вступление в Международную организацию пенсионных надзорных органов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала заявку на вступление в Международную организацию пенсионных надзорных органов (IOPS).



Как сообщает регулятор на официальном сайте, его заявку рассмотрит исполнительный комитет IOPS в июне текущего года.



Членство в IOPS является важным для регуляторов, надзирающих за пенсионными фондами.



International Organisation of Pension Supervisors создана в июле 2004 года по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития и Международной сети органов по регулированию и надзору в сфере пенсионного обеспечения. Сейчас IOPS насчитывает 83 членов и стран-наблюдателей, представляющих 72 страны мира. Организация тесно сотрудничает с ОЭСР, Всемирным банком, Международной ассоциацией социального обеспечения, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международным валютным фондом и тому подобное.



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