Нацкомиссия по фондовому рынку намерена вступить в IOPS
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала заявку на вступление в Международную организацию пенсионных надзорных органов (IOPS).
Как сообщает регулятор на официальном сайте, его заявку рассмотрит исполнительный комитет IOPS в июне текущего года.
Членство в IOPS является важным для регуляторов, надзирающих за пенсионными фондами.
International Organisation of Pension Supervisors создана в июле 2004 года по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития и Международной сети органов по регулированию и надзору в сфере пенсионного обеспечения. Сейчас IOPS насчитывает 83 членов и стран-наблюдателей, представляющих 72 страны мира. Организация тесно сотрудничает с ОЭСР, Всемирным банком, Международной ассоциацией социального обеспечения, Международной ассоциацией страховых надзоров, Международным валютным фондом и тому подобное.
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