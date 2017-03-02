Dow Jones пробил отметку в 21 тыс. пунктов

На фоне выступления Дональда Трампа в Конгрессе и отчета ФРС индекс Dow Jones вырос до 21115,55 пункта

Индекс Dow Jones вчера, 1 марта, пробил отметку в 21 тыс. пунктов. Об этом сообщает Прайм.



Индикатор вырос на 1,46% - до 21115,55 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,35%, до 5904,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2395,96 пункта.



В это время президент США Дональд Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе, в которой, в частности, пообещал вложить $1 трлн в инфраструктуру.



Он также пообещал снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.



Одновременно Федрезерв в среду опубликовал "Бежевую книгу", согласно которой большинство из 12 округов страны в период с начала января до середины февраля продолжили демонстрировать умеренное увеличение экономической активности. В некоторых округах отмечались проблемы с занятостью и обеспокоенность в связи с политикой Трампа.



Инвесторы также обратили внимание на заявление главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, отметившего, что ситуация для повышения ставок стала более подходящей.



Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс подтвердил, что обсуждается вопрос о повышении ставки в марте.



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