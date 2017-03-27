Украинская биржа закончила прошлый год с убытком 2,2 млн грн
Украинская биржа в прошлом году получила 2,2 млн грн убытка по сравнению с 527 тыс. грн прибыли годом ранее. Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров биржи, которое запланировано на 20 апреля.
По предварительным данным, активы биржи за отчетный период сократились с 42,75 млн грн до 38,7 млн грн, основные средства - с 2,15 млн грн до 1,6 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность биржи на отчетную дату составила 1,26 млн грн, нераспределенная прибыль - 3,5 млн грн, собственный капитал - 28,9 млн грн, уставный капитал - 25 млн грн.
На собрании акционеров планируется утверждение результатов деятельности биржи за 2016 год, а также планируется утвердить основные направления деятельности биржи.
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