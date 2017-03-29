ЕС заблокировал слияние Deutsche Boerse и London Stock Exchange

В Еврокомиссии считают, что слияние Франкфуртской и Лондонской бирж противоречило бы антимонопольному законодательству

Еврокомиссия (ЕК) заблокировала сделку по объединению Франкфуртской биржи (Deutsche Boerse) и Лондонской биржи (London Stock Exchange). Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, пишет Bloomberg.



"Еврокомиссия не может разрешить создание монополии, а это именно то, что произошло бы в данном случае", - подчеркнула Вестагер.



В сообщении Еврокомиссии решение заблокировать сделку по слиянию Франкфуртской и Лондонской бирж также объясняется антимонопольным законодательством. ЕК напоминает, что двум площадкам принадлежат все основные европейские клиринговые дома. В случае слияния бирж в Европе возникнет монополия в клиринговом бизнесе.



"Слияние привело бы к объединению клирингового дома Eurex, который относится к DBAG во Франкфурте, с домами LCH.Clearnet, которые относятся к LSEG (лондонский LCH.Clearnet и парижский LCH.Clearnet), а также с клиринговым домом Cassa di Compensazione e Garanzia, который базируется в Риме", - сообщает Еврокомиссия.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.