ЕС заблокировал слияние Deutsche Boerse и London Stock Exchange
Еврокомиссия (ЕК) заблокировала сделку по объединению Франкфуртской биржи (Deutsche Boerse) и Лондонской биржи (London Stock Exchange). Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, пишет Bloomberg.
"Еврокомиссия не может разрешить создание монополии, а это именно то, что произошло бы в данном случае", - подчеркнула Вестагер.
В сообщении Еврокомиссии решение заблокировать сделку по слиянию Франкфуртской и Лондонской бирж также объясняется антимонопольным законодательством. ЕК напоминает, что двум площадкам принадлежат все основные европейские клиринговые дома. В случае слияния бирж в Европе возникнет монополия в клиринговом бизнесе.
"Слияние привело бы к объединению клирингового дома Eurex, который относится к DBAG во Франкфурте, с домами LCH.Clearnet, которые относятся к LSEG (лондонский LCH.Clearnet и парижский LCH.Clearnet), а также с клиринговым домом Cassa di Compensazione e Garanzia, который базируется в Риме", - сообщает Еврокомиссия.
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