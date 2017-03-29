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ЕС заблокировал слияние Deutsche Boerse и London Stock Exchange

29.03.2017 14:03
В Еврокомиссии считают, что слияние Франкфуртской и Лондонской бирж противоречило бы антимонопольному законодательству
Фото: EPA

Еврокомиссия (ЕК) заблокировала сделку по объединению Франкфуртской биржи (Deutsche Boerse) и Лондонской биржи (London Stock Exchange). Об этом сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, пишет Bloomberg.

"Еврокомиссия не может разрешить создание монополии, а это именно то, что произошло бы в данном случае", - подчеркнула Вестагер.

В сообщении Еврокомиссии решение заблокировать сделку по слиянию Франкфуртской и Лондонской бирж также объясняется антимонопольным законодательством. ЕК напоминает, что двум площадкам принадлежат все основные европейские клиринговые дома. В случае слияния бирж в Европе возникнет монополия в клиринговом бизнесе.

"Слияние привело бы к объединению клирингового дома Eurex, который относится к DBAG во Франкфурте, с домами LCH.Clearnet, которые относятся к LSEG (лондонский LCH.Clearnet и парижский LCH.Clearnet), а также с клиринговым домом Cassa di Compensazione e Garanzia, который базируется в Риме", - сообщает Еврокомиссия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, ЕС
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