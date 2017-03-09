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Российские индексы и рубль рухнули вслед за ценами на нефть

09.03.2017 15:26
На российском фондовой рынке продолжается падение индексов, рубль также дешевеет
Фото: EPA

На российском фондовой рынке продолжается падение индексов. Индекс ММВБ опустился ниже 2 000 пунктов впервые с ноября прошлого года, индекс РТС потерял более 4% к уровню закрытия во вторник, 7 марта. В лидерах снижения оказались акции энергетических компаний.

С начала 2017 года индекс ММВБ потерял почти 11%, РТС - 8%.

Одновременно доллар и евро дорожают в паре с российским рублем. Курс доллара вырос на 1,96% до 59,32 руб., евро укрепился на 1,7%, составив 62,58 руб.

Нефть продолжает дешеветь на торгах в четверг. Цена Brent опустилась ниже $52 за баррель, WTI - ниже $50 за баррель впервые с декабря 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Фондовый рынок
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