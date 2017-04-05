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FT: Ценные бумаги из России торгуются в США в обход санкций

05.04.2017 14:33
По данным СМИ, российские брокеры торгуют ценными бумагами на американском рынке, несмотря на санкции
Фото: EPA

Крупнейшие российские брокерские компании продолжают торговать в США ценными бумагами в обход санкций, введенных Западом за военную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Financial Times.

В частности, брокеры БКС и Открытие проводят операции в США с ценными бумагами Мостотреста и Мособлбанка, а также Уралвагонзавода, запрет на работу с которыми значится в санкционном списке. Две из трех компаний связаны с Аркадием Ротенбергом, входящим в ближний круг президента страны-агрессора Владимира Путина.

В обеих брокерских компаниях заявляют, что действуют в полном соответствии с законодательством, в том числе с запретом американского Министерства финансов.

Ведомство не комментирует эту информацию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Фондовый рынок
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