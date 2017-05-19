Запрещены сделки с акциями 20 украинских предприятий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приостановила внесение изменений в системе депозитарного учета по ценным бумагам 20 эмитентов.
Действия применяются к следующим предприятиям: ЮГОК, Запорожское облплемпредприятие, Луганское АТП 10955, МНПК Веста, Фонд экологических мер, ГСК Градостроитель, Луганскмельница, Луганск-Нива, Ждачевский целлюлозно-бумажный комбинат, Плодорассадник Луганский, Стахановская ЗФ, Укрполмедь, Управление механизированных работ агростроя, Стахановский завод технического углерода, отельно-туристический комплекс Интурист-Закарпатье, Стахановский завод ферросплавов, Бериславский элеватор, трестЛуганскшахтопроходка, Катран, Капустянский гранит.
Все указанные общества не раскрыли за последние два года годовую регулярную информацию на фондовом рынке.
Также в отношении них ведутся дела о правонарушениях на рынке ценных бумаг, сообщает НКЦБФР.
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