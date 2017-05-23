Украинский хакер получил 2,5 года тюрьмы в США

Украинского хакера Владимира Ермоловича приговорили к 2,5 годам тюрьмы в США за кражу данных о корпоративных доходах

Украинский хакер Вадим Ермолович приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за кражу неопубликованных пресс-релизов, которые помогли преступной сети при помощи непубличной информации о корпоративных доходах заработать $30 млн на сделках с ценными бумагами. Об этом сообщает Bloomberg.



Ермолович ранее признал свою вину в сотрудничестве с двумя другими украинскими хакерами Иваном Турчиновым и Александром Еременко в краже 150 тыс. релизов из компьютерных сетей в PR Newswire, Business Wire и Marketwired.



По словам прокуроров, собранные доказательства включают в себя данные с ноутбуков и компьютеров, конфискованных властями Украины в ноябре 2012 года у Турчинова и Еременко.



В 2015 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила о масштабнейшей афере на фондовом рынке. В течение пяти лет хакеры взламывали серверы новостных служб и скачивали из неопубликованных пресс-релизов конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, акции которых торгуются на биржах. Затем злоумышленники передавали или продавали эти данные третьим лицам, которые использовали ее при торговле ценными бумагами. Таким образом мошенники получили около $100 млн незаконного дохода.



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