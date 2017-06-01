Порошенко подписал закон о принудительном выкупе акций
Президент Петр Порошенко подписал законопроект о принудительной продаже и выкупе акций. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает внедрение в законодательное поле Украины процедур squeeze-out и sell-out (принудительного выкупа и принудительной продажи акций).
По мнению авторов законопроекта, он позволит упростить процесс преобразования псевдо-ПАО в ЧАО и улучшит условия выхода из состава акционеров владельцев миноритарных пакетов акций, обеспечив им возможность получить средства за акции, продав их по рыночной цене (не ниже той, по которой аккумулировал свой пакет мажоритарный акционер).
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