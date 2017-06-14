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Индексы S&P 500 и Dow Jones установили новые рекорды

14.06.2017 11:06
На закрытии американской торговой сессии индексы S&P 500 и Dow Jones достигли рекордных максимумов
Фото: Getty Images

Индексы S&P 500 и Dow достигли рекордных максимумов на момент закрытия на фоне восстановления технологического сектора, в то время как инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы. Об этом сообщает Reuters.

Техносектор S&P 500 вырос на 0,9%, восстановившись после самого сильного почти за год двухдневного снижения, оказавшего давление на рынок. Индекс S&P 500 поддержали акции крупных компаний сектора, в том числе Microsoft и Facebook.

Финансовые акции прибавили 0,4%, а энергетический сектор - 0,7%. Горнорудный индекс показал лучшую динамику среди основных секторов, повысившись на 1,3%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,44% до 21328,47 пункта, индекс S&P 500 - на 0,45% до 2440,35 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,73% до 6220,37 пункта.

Трейдеры ждут повышения процентной ставки по итогам двухдневного заседания ФРС. Центробанк обнародует свое решение вечером, после чего глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, ФРС США
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