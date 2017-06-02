Украинская биржа исключила из списка акции 15 компаний

Из биржевого списка УБ выведены акции 15 компаний в связи с их перерегистрацией

Украинская биржа (УБ) вывела из биржевого списка акции 15 компаний.



Согласно сообщению УБ на официальном сайте, из списка выведены акции компаний: АвтоКрАЗ, Волыньоблэнерго, Маркограф, Концерн Хлибпром, ЭК Херсоноблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Львовоблэнерго, Запорожский абразивный комбинат, Полтавский облагропостач, Украинский графит, Закарпатьеоблэнерго, Кременчугский колесный завод, ЭК Житомироблэнерго, Кировоградоблэнерго и Черновцыоблэнерго.



Это связано с решением указанных акционерных обществ перерегистрироваться из публичных в частные акционерные общества.



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