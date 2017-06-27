НБУ и НКЦБФР договорились о сотрудничестве на рынках капитала
Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в развитии инфраструктуры рынков капитала в Украине.
Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, документ подписали исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий и глава Нацкомиссии Тимур Хромаев.
С целью трансформации инфраструктуры рынков капитала планируется поэтапное внедрение обновленной современной клиринговой модели и отмена на законодательном уровне монополии Расчетного центра в сфере операций с ценными бумагами.
Также предполагается трансформация Расчетного центра из банковского учреждения в специализированное финансовое учреждение. Вместо проведения банковских расчетов участников операций с ценными бумагами, Расчетный центр будет выполнять роль контрагента.
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