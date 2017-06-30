Фондовая биржа ПФТС возобновила торги

На ПФТС возобновились торги на рынке котировок и рынке РЕПО

Фондовая биржа ПФТС сегодня, 30 июня, возобновила торги.



Пресс-служба уточняет, что торги возобновляются на рынке котировок и рынке РЕПО с целью обеспечить возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного исполнения.



"Обращаем внимание на то, что заключение биржевых контрактов с датой расчетов 30 июня возможно исключительно после полного восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины", - сообщает ПФТС.



Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр прекратили работу из-за кибератаки 27 июня.

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