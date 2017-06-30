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Фондовая биржа ПФТС возобновила торги

30.06.2017 11:34
На ПФТС возобновились торги на рынке котировок и рынке РЕПО
Фото: EPA

Фондовая биржа ПФТС сегодня, 30 июня, возобновила торги.

Пресс-служба уточняет, что торги возобновляются на рынке котировок и рынке РЕПО с целью обеспечить возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного исполнения.

"Обращаем внимание на то, что заключение биржевых контрактов с датой расчетов 30 июня возможно исключительно после полного восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины", - сообщает ПФТС.

Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр прекратили работу из-за кибератаки 27 июня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, ПФТС
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