Фондовая биржа ПФТС возобновила торги
Фондовая биржа ПФТС сегодня, 30 июня, возобновила торги.
Пресс-служба уточняет, что торги возобновляются на рынке котировок и рынке РЕПО с целью обеспечить возможностью заключать биржевые контракты на условиях отложенного исполнения.
"Обращаем внимание на то, что заключение биржевых контрактов с датой расчетов 30 июня возможно исключительно после полного восстановления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины", - сообщает ПФТС.
Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр прекратили работу из-за кибератаки 27 июня.
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