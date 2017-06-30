Акционеры Расчетного центра решили его докапитализировать

Расчетный центр докапитализируют до 206,6 млн грн

Акционеры Расчетного центра (РЦ) по обслуживанию договоров на финансовых рынках решили докапитализировать его на 53,6 млн грн, после чего капитал финучреждения составит 206,6 млн грн. Об этом Расчетный центр сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).



Решение о докапитализации принято акционерами РЦ 29 июня.



Уставный капитал Расчетного центра сейчас составляет 153 млн грн.



К середине июля все банки (в том числе РЦ) обязаны увеличить уставный капитал до 200 млн грн.



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