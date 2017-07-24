НБУ) утвердил порядок оценки стоимости деривативов

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок оценки стоимости деривативов. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Порядок разработан в соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчетности 13 "Оценка справедливой стоимости". Он содержит описание методик, используемых для оценки справедливой стоимости биржевых и внебиржевых деривативов, сообщает НБУ.



В порядке описаны модели для оценки простых внебиржевых деривативов: валютного форварда, валютного свопа, валютного опциона европейского типа, соглашения о форвардной процентной ставке и простого свопа процентной ставки.



В будущем НБУ планирует разработать калькуляторы для оценки справедливой стоимости простых деривативов с помощью описанных моделей и разместить их на страницах своего официального интернет-представительства.



В случае отсутствия собственных методик и моделей для оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, банки могут использовать подходы регулятора.



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