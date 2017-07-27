Индексы Уолл-стрит обновили максимумы после заседания ФРС

Фондовые индексы США умеренно выросли в среду

Американские фондовые индексы закрылись на рекордных максимумах после заседания ФРС США, по итогам которого регулятор оставил процентные ставки без изменений.

Как сообщает Reuters, заявление ФРС не сильно повлияло на динамику основных индексов Уолл-стрит, которые пробили исторические максимумы благодаря отчетности компаний. Но падение акций финансового сектора сдержало рост индекса S&P 500.

Федеральная резервная система США, как и ожидалось, сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 1,00-1,25 процента, отметив, что продолжает медленное движение по пути ужесточения денежно-кредитной политики.

Регулятор объявил, что собирается начать сокращение солидного объема активов на своем балансе "достаточно скоро", что может служить сигналом уверенности ФРС в показателях американской экономики.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 0,45% до 21.711,01 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,03% до 2.477,83 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,16%, поднявшись до 6.422,75 пункта.

В заявлении, опубликованном по итогам двухдневного заседания, ФРС отметила умеренный рост экономики и уверенный рост числа рабочих мест.

Однако регулятор указал на ослабление общей инфляции и пообещал "внимательно следить" за ценовыми трендами.

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