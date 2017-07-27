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Биржа ПФТС сократила убыток в 13 раз

27.07.2017 10:55
В первом полугодии фондовая биржа ПФТС получила 83 тыс. грн убытков
Фото: EPA

В первом полугодии фондовая биржа ПФТС сократила убыток до 83 тыс. грн - в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,13 млн грн). Это следует из финансовой отчетности ПФТС, размещенной на официальном сайте.

Активы ПФТС в январе-июне увеличились с 54,6 млн грн до 54,9 млн грн.

Текущие обязательства ПФТС увеличились с 1,88 млн грн до 2,23 млн, а собственный капитал уменьшился за год с 52,75 млн грн до 52,66 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, ПФТС
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