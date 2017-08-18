Центр биржевых технологий, отзывы про компанию

Лидер в отрасли обучения - Центр биржевых технологий, отзывы успешных клиентов и сотрудников

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Каждый из нас начинает однажды задумываться, как найти способ дополнительного заработка или как грамотно распорядится уже имеющимися финансами максимально эффективно. После кризиса 2008-2009 годов мало людей стало обращаться к услугам кредитных организаций, боясь попасть в долговую яму. Поэтому не спешат с открытием собственного бизнеса в классическом его понимании. В связи с этим последние 10 лет сфера торговли на финансовом рынке (в частности Форекс) стала очень популярна - можно относительно небольшими вложениями получать взамен достойную прибыль. Это огромная сфера с широкими возможностями, которые стоит изучить, если вас интересует результат. Лучшим местом, где в Украине можно обучится этой сфере, считается cbt - Центр Биржевых Технологий, где предлагают качественное обучение Форекс. Эта компания была основана в 2000 году, когда в нашей стране люди начали интересоваться финансовыми рынками, их качественным анализом и возможностями интернет-торговли. Cbt - центр биржевых технологий, отзывы о котором написаны множеством довольных клиентов, подтверждают высокий уровень предоставляемых услуг компанией.

Что предлагает компания ЦБТ?

Сегодня данная компания - это целая группа филиалов, которая предлагает:

обучение трейдингу;

обучение торговле на бирже;

обучение форекс и многое другое.

Все это - Центр Биржевых Технологий. Сайт компании подробно описывает программы курсов, их различия и предоставляет всем желающим возможность посетить бесплатные лекционные занятия в вашем городе. На текущий момент времени посетить офисы компании можно в 8 городах нашей страны. Преимущественными направлениями в ЦБТ считаются обучение форекс и возможность трудоустройства. Ключевыми продуктами компании являются: тренинги, мастер-классы, обучение трейдингу, качественная аналитика. Все это в сумме дает качественную базу для всех желающих увидеть мир финансов в новом свете. Желание учиться - залог успеха каждого, поэтому, помимо базового курса, в центре существует еще и большой список курсов повышения квалификации. Каждый из них имеет также дистанционный формат, есть возможность самостоятельно усвоить информацию или же обучаться с преподавателем. Плюсом подобных курсов является получение по окончании сертификата от компании. Отзывы о цбт, написанные клиентами, не дадут вам сомневаться в вашем выборе.

Cbt center дает возможность знакомиться с успешными трейдерами

Центр Биржевых Технологий, отзывы о котором постоянно обновляются в сети, постоянно развивается. С целью соответствовать мировым стандартам, компания проводит не только лекции, но и практические ивенты для трейдеров. Дополнительными встречами, такими как мастер-классы и маркет-дискашн, центр помогает начинающим трейдерам познакомиться с опытными профи в торговле, услышать их мнение по поводу различных ситуаций на рынке и задать интересующие вопросы.

Мастер-классы в Центре Биржевых Технологий проходят еженедельно. Как пример, в г. Николаев в начале августа 2017 года прошел очередной финансовый мастер-класс от спикера и ведущего специалиста центра - Александра Сим. На таком мероприятии участники развиваются как трейдеры, предлагают свои идеи, формируют стратегии и получают рекомендации от специалиста. Продуктивная атмосфера помогает каждому участнику. Такая открытость и доступность ценной информации не оставляет клиентов равнодушными.

То же касается и маркет-дискашн (обсуждение рынка). Проходят такие мероприятия каждый день в офисах центра, длительностью около 30 минут. Тематики бывают абсолютно разные, а присутствующие в форме дискуссии обсуждают актуальные новости, делятся личным опытом и общаются с финансовыми консультантами. Каждый может предложить свое видение рыночной ситуации, получить поддержку квалифицированного персонала, познакомиться с другими специалистами. Ценностью таких групповых нетворкингов является открытие новых возможностей фундаментального анализа, которые изменяются практически каждый день. Профессиональный финансовый консультант офиса прокомментирует и подчеркнет самое важное, что может сформировать идеальную рабочую стратегию клиента. Как пример, сам аналитик представит свою стратегию на различных активах, валютных парах, ценных бумагах и прочее. Отзывы о центре биржевых технологий свидетельствуют, что клиенты довольны подобным времяпровождением, полезной информацией и профессиональной подготовкой.

Центр Биржевых Технологий. Отзывы сотрудников о традициях компании

Как известно, Cbt center ведет активную деятельность в такой сфере, как обучение торговле на бирже. И чтобы оставаться лидером на рынке, компания учла такой важный фактор, как развитие коллектива центра. В ЦБТ работают не просто профессионалы, а еще и отзывчивые, доброжелательные сотрудники. Каждый клиент и работник отмечает важность существования поддержки в таком начинании, как обучение форекс. Коллектив очень дружный и отзывчивый. Постоянное расширение штата, достойная оплата труда и регулярные премии создают комфортные условия работы коллектива, что подтверждают цбт отзывы.

Так же считает и Юлия Полищук, сотрудник центра в г. Запорожье. Успешно закончив обучение торговли на форекс в cbt center, ее пригласили работать финансовым консультантом. Юлия, приложив еще больше усилий и упорства, смогла показать лучшие достижения и подняться по карьерной лестнице до руководителя CBT. Дополнительно она отметила, что компания обеспечивает тренинги и семинары на постоянной основе для своих работников, ценит их и поощряет. За хорошую работу и показатели она получила высокую премию от компании.

Что говорят клиенты про форекс обучение с нуля и cbt отзывы

Отзывы о cbt от клиентов в сети интернет очень важны для компании. Сообщения подобного формата помогают компании становиться лучше, развиваться в нужном направлении и привлекать больше клиентов в этот развивающийся бизнес. Каждый сотрудник центра помогает новичкам по максимуму. Никто из новых клиентов компании не остается без внимания и подсказок. Обучение торговли на форекс - это довольно трудоемкий процесс, к которому нужно прилагать усилия, а благодаря профессиональным спикерам и аналитикам компании данный процесс становится еще и очень интересным. Многие клиенты отмечают, что здесь всегда помогут и подскажут в любом вопросе и ситуации.

Так, уроки форекс открыл для себя Роман Григорьев, пройдя обучение в центре. После завершения курса Роман продолжает сотрудничать с компанией уже более двух лет. За это время он прошел много ступеней: базовое обучение трейдингу, последующую стажировку и повышение своей квалификации. Ему понравилась отзывчивость коллектива, с которой он сталкивался на протяжении всего времени. Отметил Роман и многочисленные мастер-классы, знакомства с различными профессиональными трейдерами. Данная компания стабильная, а клиент планирует сотрудничать и в дальнейшем. Особенным моментом Роман выделил то обстоятельство, что филиалов достаточно по всей Украине, и где бы он не находился, в нужный момент всегда останется на связи и поможет Центр Биржевых Технологий. Отзывы подобного рода очень поддерживают и мотивируют компанию, чтобы развиваться дальше вместе со своими клиентами.

Особенные мероприятия компании

Помимо основной практики, лекций и обучение forex, в центре еще проводятся развлекательно-познавательные мероприятия. Это не обычные мастер-классы, а времяпровождение за игрой, которая развивает предпринимательское мышление. Например, финансовая игра Кэш-флоу. Ведут игры сертифицированные бизнес-тренеры и мастера в финансовой сфере. Все, кто так или иначе связан с финансами или желает стать финансово развитым, кто желает узнать себя и раскрыть свои таланты, - могут присоединяться к подобным мероприятиям центра. Финансовые игры очень полезны, они помогают научиться расчетливо планировать и распоряжаться денежными средствами, а также уяснить основы экономики и инвестирования. Таким образом, благодаря игре вы получите массу полезной информации, а еще получите большой заряд положительной энергии и мотивацию для дальнейшего обучения.

Социальная жизнь Центра Биржевых Технологий

Центр Биржевых Технологий, помимо своей образовательной деятельности, занимается и благотворительностью. Компания на постоянной основе проводит различные благотворительные акции, и центр старается помогать, как может, всем нуждающимся. Одним из таких случаев стало посещение детского реабилитационного центра в г. Ивано-Франковск. Коллектив компании принял решение, что нужно помочь деткам, которые стали заложниками тяжелой жизненной ситуации и лишены родительского тепла и любви. В реабилитационном центре много детей, которые находятся под финансированием государства, и, как сказал директор Василий Серденько, денег на все потребности не хватает. Поэтому команда Центра Биржевых Технологий приобрела для воспитанников детского реабилитационного заведения мебель: столы и стулья. В силах каждого из нас помочь нуждающимся, подарить им немного радости и заботы.

Какие можно сделать выводы о компании Центр Биржевых Технологий

В заключение можно сказать, что Центр Биржевых Технологий - это всеукраинская компания со множеством филиалов по стране, которая проводит консультации и обучение forex, а также предлагает полный спектр услуг по инвестированию на финансовых рынках для всех заинтересованных в дополнительном заработке. Благодаря профессиональной команде специалистов и их уникальным знаниям, каждый, кто интересуется торговлей, получает доступ к обучающим программам мирового уровня. Достичь успеха в будущем и уметь грамотно вкладывать средства вовсе не трудно, главное - иметь желание и обратиться в компанию. Центр Биржевых Технологий всегда рад новым клиентам и открыт для новых сотрудников.